Le PSG sans Achraf Hakimi et Neymar à Marseille

Le PSG va devoir faire sans Achraf Hakimi et Neymar pour le classique contre l’OM au Vélodrome (dimanche, 20h45). En effet, les deux joueurs, insuffisamment remis de leurs blessures respectives, sont absents du groupe des 20 parisiens convoqué par Christophe Galtier. En revanche, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele sont bien présents. Une incertitude planait sur leurs éventuelles participations au Classique après avoir écourté leur séance d’entraînement ce vendredi. Lionel Messi et Kylian Mbappé seront également de la partie au Vélodrome. Outre l’aspect de la rivalité, ce choc aura une incidence sur la lutte pour le titre en Ligue 1. Pour rappel, Paris n’a que 5 longueurs d’avance sur son dauphin l'OM au classement.

Le groupe du PSG : Donnarumma, Letellier, Rico - Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Pembélé, Bitshiabu - Verratti, Ruiz, Pereira, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery - Mbappé, Messi, Ekitike