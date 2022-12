Le PSG réagit à la retraite de Blaise Matuidi

Blaise Matuidi, qui a pris sa retraite ce vendredi, aura été l'un des hommes forts du PSG de 2011 à 2017. Lui qui a remporté cinq championnats de France avec le Paris-Saint-Germain, aura toujours une place dans le cœur du club, tout comme le club sera à jamais dans celui de Blaise Matuidi. Suite à l'annonce de l'ancien milieu de terrain aujourd'hui, le club de la capitale a tenu à lui adresser un message particulier.

« Félicitations pour ton immense carrière, ton professionnalisme et ta bonne humeur ! Le Paris Saint-Germain et ses supporters se souviendront de tes exploits en Rouge & Bleu. Le Club te souhaite le meilleur dans tes nouveaux projets. À bientôt au Parc des Princes », a ainsi publié la formation parisienne. Dans sa vidéo d'adieu, Blaise Matuidi n'avait pas manqué de témoigner son amour envers Paris. « Partir du PSG a été un crève-cœur, mais je pense qu’en tant qu’homme, c’était un moment qui m’a permis de me responsabiliser, de franchir une étape supplémentaire, j’ai découvert un autre pays, une autre culture, je suis sorti de cette zone de confort, j’étais à un âge où j’en avais besoin. Si je devais le refaire, je le referais, car tout ça m’a aidé à en être là aujourd’hui », avait confié le champion du monde 2018.