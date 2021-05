Le PSG ouvre une Académie au Sénégal

Le Paris Saint-Germain se déploie au Sénégal. Le club francilien a annoncé l'ouverture d'une Académie au pays des Lions de la Teranga. « La Paris Saint-Germain Academy Sénégal propose une formation footballistique professionnelle aux garçons et filles de tous niveaux de 6 à 18 ans », a annoncé le PSG. La nouvelle structure doit se spécialiser dans « le développement de joueurs de tous niveaux en leur offrant un entraînement sur mesure et adapté à chacun. L’objectif étant de former les joueurs dans des conditions d’entraînement professionnelles afin qu’ils atteignent leur meilleur niveau, tout en leur proposant des opportunités uniques tout au long de leur formation. »

Des tests sont d'ores et déjà prévus les 29 et 30 mai prochains, au Complexe sportif Bruno Metsu situé dans la station balnéaire de Saly-Portudal. Le PSG n'est pas le premier club français à s'implanter sur le marché sénégalais. Le FC Metz est devenu en 2003 le partenaire exclusif de Génération Foot. Cette Académie compte aujourd'hui 75 apprentis footballeurs âgés de 13 à 18 ans. Papiss Cissé, Sadio Mané, Diafra Sakho ou encore Ismaïla Sarr en sont issus. Quant à l'OM, le club phocéen a signé en décembre 2019 un contrat de partenariat de trois ans renouvelable avec l’institut Diambars, dont est issu un certain Idrissa Gueye, actuel porteur des couleurs du... PSG.