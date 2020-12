Le PSG ne se cherche pas d’excuses 

Après trois victoires consécutives dont deux en Ligue des champions, sur la pelouse de Manchester United (1-3) puis contre Istanbul Basaksehir (5-1), et une autre à Montpellier (1-3), un concurrent direct au classement, le PSG, avec un Kylian Mbappé préservé au coup d’envoi, est retombé sur terre dimanche soir. Battu par l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes (0-1), les Parisiens, désormais troisièmes, ont enregistré, déjà, leur quatrième revers en championnat, soit leur pire début de saison depuis 2009-2010. Une saison qu’ils avaient terminée à la treizième place...



Mais pas question de trouver des circonstances atténuantes. "Je ne peux pas l’accepter, a tonné Thomas Tuchel en conférence de presse. Nous étions dans une bonne phase. Les clés étaient : les efforts, la discipline, la manière de défendre, de jouer très haut. C’était comme ça lors des trois derniers matchs. C’est comme ça dans le sport : il y a beaucoup de raisons d’être fatigués. La décompression, ça arrive, mais ce sont des excuses. Il y avait un match à jouer contre Lyon. Je ne veux pas attendre les excuses même si je suis une partie de l’équipe. Je ne l’accepte pas mais on ne va jamais arrêter de combattre et de pousser."

Tuchel : "Très fatigués mentalement":

Un choc contre Lille dimanche prochain



Pour Ander Herrera, entré peu après l’heure de jeu à la place de Leandro Paredes, l’enchaînement de rencontres ne justifie pas une telle prestation. "Il n’y a pas d’excuses à mon avis, a confié le milieu de terrain espagnol à Téléfoot. C’est la même situation pour toutes les équipes, on doit jouer tous les trois jours. Si tu regardes les autres championnats, toutes les équipes fortes ont des problèmes pour être performantes pendant tout le match. Maintenant, la meilleure chose, c’est que l’on a un autre match mercredi face à Lorient et après un autre match très important à l’extérieur contre Lille."



Les champions de France ont en effet l’opportunité de se relancer mercredi contre Lorient, toujours au Parc, avant de se déplacer à Lille pour un choc très attendu dimanche prochain, et de terminer l’année face à Strasbourg le 23 décembre. Même s’ils ont encore perdu Neymar sur blessure, ils n’ont donc pas intérêt à laisser filer des points en route, notamment face aux Dogues, tant le classement est serré. Il n’y ainsi que trois petits points d’écart entre le leader lillois et le cinquième, Montpellier, après 14 journées. Et l’OM, actuel quatrième, possède deux matchs en moins et pourrait bientôt prendre les rênes de cette Ligue 1 à suspense.

Tuchel : "Nos performances en Ligue 1 m'inquiètent"