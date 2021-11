Le PSG lance une école de football au Rwanda

Ce samedi 27 novembre restera une date clé du partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, déjà matérialisé par un sponsoring maillot. Le club de la capitale, représenté par son ancien capitaine Rai (photo), a inauguré sa première école de football dans le pays d'Afrique de l'Est, à Huye. Un projet destiné à la fois à former des joueurs pour ce pays et à étendre la marque PSG dans le monde. Ce sont en tout 172 filles et garçons de 6 à 16 ans qui vont évoluer dans cette école.

Today, @PSG_Inside legend @rai10oficial, alongside @Rwanda_Sports, officially launched the first #PSG academy at Huye Stadium in Rwanda.

The academy will host 172 boys & girls between the ages of 6-14 and is one of the flagship projects under the #VisitRwanda x #PSG partnership. pic.twitter.com/59wlBKCmTE

— Visit Rwanda (@visitrwanda_now) November 27, 2021