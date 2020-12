Le PSG jette Thomas Tuchel dehors !

C'est une véritable bombe qu'annonce le quotidien allemand Bild. Selon le média, le Paris-SG a décidé de se séparer de son entraîneur Thomas Tuchel, à six mois de la fin de son bail. Après une année 2020 achevée par une large et rassurante victoire 4-0 contre Strasbourg mercredi soir au Parc des Princes, le champion de France a décidé de se séparer de son coach Thomas Tuchel. Celui-ci en a été informé par ses dirigeants dans la nuit de mercredi à jeudi. La première place de groupe obtenue en Ligue des Champions (devant Leipzig et Manchester United) n'a donc pas suffi à maintenir l'entraîneur allemand en place dans la Capitale.

Une interview qui a tout cassé

Le PSG achève la première moitié de la saison à la troisième place, un point derrière Lille et Lyon et les propos de Tuchel aux médias allemands mercredi n'ont certainement pas arrangé sa situation, même s'ils ont été démentis dans la foulée. "En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : 'Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports?' Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club, maintenant ?". Des propos sortis par Sport 1, dont on peut questionner la véracité, mais qui ont fait des dégâts conséquents en causant cette déflagration monstre. Leonardo va être très occupé cet hiver à la recherche d'un nouveau coach.