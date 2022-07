Une première période riche en buts



Neymar s’est offert un doublé

La série de victoires du PSG en cette période d’intersaison se poursuit. Ce lundi, et juste avant de rentrer en France,. Offensivement, la partition a été séduisante avec un total de six réalisations, dont deux de Neymar. En revanche, derrière il y a eu des approximations et c'est ce qui a couté deux buts.C’est avec un onze de départ très relevé que Paris s’est présenté à ce match, même si Kylian Mbappé a été laissé sur le banc au coup d’envoi.Un premier but, inscrit par Pablo Sarabia, est intervenu à la 28, et fut suivi rapidement par un deuxième à la 32. Neymar a transformé avec succès un pénalty.Après avoir assuré le break, le PSG s’est quelque peu relâché et cela a permis à Gamba Osaka de réduire le score (34). Touché dans leur orgueil, les hommes de Galtier se sont alors ressaisis et ont fini fort le premier acte. Nuno Mendes assurait le but de 3-1 (37) d’un joli tir croisé.La deuxième période des Parisiens a été moins impressionnante, même si les assauts sur les buts japonais ont été incessants. Lancé à l’heure du jeu,. Après que Gamba ait marqué son second but (70), il a quand même trouvé la faille sur pénalty (86), apportant la touche finale à la victoire des siens.Pour une fois, le Bonydnois n’a pas été le plus efficace des Parisiens.Le Brésilien a confirmé son excellente forme en cette période de présaison. Gageons que ça soit de bon augure pour le reste de l’exercice. Premier rendez-vous à enjeu pour lui et ses partenaires, ça sera le 31 juillet à Tel-Aviv face à Nantes lors du trophée des champions.