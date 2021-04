Le PSG file (encore) en demi-finales / Coupe de France (quarts)

Comme souvent ces derniers temps, le PSG aura su être efficace. Sans Mbappé, laissé sur le banc, les hommes de Mauricio Pochettino l'ont emporté (4-0) et filent vers les demi-finales de Coupe de France. Après avoir remporté le Trophée des Champions en début de saison, les Parisiens sont toujours en lice pour réaliser un quadruplé historique.

L'efficacité, nouvelle arme du PSG

Et il n'a même pas fallu dix minutes pour que le Paris Saint-Germain prenne l'avantage. Après une première tête manquée par Kehrer (5e), Draxler lance en profondeur Icardi après une belle récupération de Gueye. L'Argentin a ensuite facilement remporté son duel devant Butelle (1-0, 9e).

Dominateurs dans ce début de partie, Paris va rapidement faire la différence grâce à une très belle percée de Dagba, qui a servi Neymar au premier poteau. Le Brésilien a ensuite raté sa frappe devant Butelle, mais Manceau a poussé le ballon dans sa propre cage (2-0, 23e).

Angers a trop gâché

Un but malencontreux pour les Angevins, qui peuvent nourrir des regrets à l'issue de cette partie. Bahoken n'a pu que trouver la tête de Rico (32e), avant que Pereira Lage et Manceau (42e et 43e) ne ratent le cadre sous les yeux dépités de Stéphane Moulin.

Angers a joué le jeu et a parfois gêné le PSG, mais s'est beaucoup trop loupé techniquement pour inquiéter les locaux, alors qu'il y avait des espaces. Car peu après une tête manquée par Diony (64e), le SCO a été puni.

Icardi s'offre un triplé

A la suite d'un excellent travail de Neymar, le Brésilien joue le une-deux avec Draxler avant de conclure d'une tête dans le but vide (3-0, 65e). Quelques instants après, Icardi qui s'est offert le doublé sur une belle passe décisive en coup du foulard de son compatriote Di Maria (4-0, 67e). Avant de réaliser un triplé dans les derniers instants (90e). Un score lourd pour le SCO d'Angers qui aurait peut-être mérité mieux.