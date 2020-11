Le PSG fera sans Navas contre Bordeaux

Le PSG et son entraineur ont actuellement les yeux rivés sur le rendez-vous de mercredi prochain en Ligue des Champions face à Manchester United. Une rencontre qui décidera de l’avenir européen du club. Le technicien allemand compte mettre son équipe dans les meilleures conditions pour réussir ce déplacement à Old Trafford. Pour cela, il envisage de faire reposer quelques-uns de ses cadres, ce samedi lors du match de championnat contre Bordeaux.

Icardi et Gueye opérationnels

Marquinhos, qui a raté deux séances d’entrainement par précaution cette semaine, ne sera pas de la partie face aux Girondins. Et il ne sera pas le seul dans ce cas. Le gardien Keylor Navas va aussi fausser compagnie à ses coéquipiers. Le staff francilien a jugé bon de laisser souffler le Costaricien. C’est donc Sergio Rico qui gardera la cage des champions de France. Un doute planait aussi concernant la participation de Neymar à ce match. Le Brésilien devrait être là finalement, mais il y a fort à parier qu’il ne fera pas tout le match.

Paris enregistre donc quelques absences ce samedi, mais il y a aussi des retours dans le groupe. Mauro Icardi sera opérationnel après presque un mois et demi d’indisponibilité. L’Argentin ne souffre plus du genou et se tient prêt à tenir sa place. Idrissa Gueye a, lui aussi, obtenu le feu vert pour reprendre la compétition. Enfin, Marco Verratti est bien sûr d’attaque après s’être produit contre Leipzig, mais il devrait une nouvelle fois démarrer la rencontre sur le banc. Tuchel préfère ne prendre aucun risque avec lui.