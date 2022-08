Le PSG de Galtier bat tous les records

Le PSG ressemble à un véritable rouleau compresseur en cette entame de championnat. Dimanche, l’équipe francilienne a encore signé une probante victoire, en terrassant Lille sur ses terres. Neymar et ses coéquipiers se sont même offert le luxe de passer sept buts à leurs opposants du jour (7-1). Une vraie correction.

Sept buts qui s’ajoutent à cinq inscrits à Clermont et autant face à Montpellier. Pour retrouver la trace d’une équipe aussi prolifique offensivement au démarrage d’une saison de Ligue 1 il faut remonter à 1950/1951. A l’époque c’était le Stade Rennais qui avait été aussi impressionnant, avec une réalisation de plus réussie au total (18), d’après une statistique divulguée par Opta.

5 - Paris a inscrit 5 buts lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1, seul Reims en 1952/53 a réussi pareille performance dans l’histoire du championnat (4 matches également). Rois. #LOSCPSG pic.twitter.com/TRosF61vQ0 — OptaJean (@OptaJean) August 21, 2022

Ce PSG-là veut marquer l’histoire

A cheval sur deux saisons, Paris reste aussi sur cinq buts marqués au moins lors de ses quatre dernières sorties dans l’élite. Là aussi, cela fait belle lurette qu’on n’avait pas vu cela en France. Le Stade de Reims est le dernier à avoir réussi un tel exploit, à une période où il régnait en maitre sur l’Hexagone (1952).

Enfin, il y a un domaine où le PSG a fait mieux que tous ses devanciers. Il reste sur 3 buts minimum lors de chacune de ses six dernières parties disputées à l’extérieur. Et il y en a 28 en cumulé. Une véritable machine de guerre, et qui doit faire craindre le pire à ses futurs opposants.

Ce Paris version Galtier est donc parti pour battre tous les records. Au regard de la force qu’il dégage, il peut même avoir l’ambition d’accomplir toute une saison sans la moindre défaite. Selon Le Parisien, c’est la promesse que les champions de France se sont fait en privé. Questionné à ce sujet après le succès à Lille, leur coach a affirmé qu’il n’était pas « au courant » de ce deal. « Peut-être que les joueurs en ont parlé entre eux, mais ce n’est pas une demande du staff ou de la direction », a-t-il assuré sur Prime Vidéo.