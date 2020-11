Le PSG avec Neymar, Verratti et... Pembele

📋 Le 1⃣1⃣ de départ pour cette rencontre 🆚 Bordeaux #PSGFCGB pic.twitter.com/Lky2nzeoJL

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2020

Alors qu'un doute planait sur la participation de Neymar pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux, Thomas Tuchel titularise bien sa star brésilienne à quatre jours du déplacement à Manchester United en Ligue des Champions. C'est à nouveau un système à deux pointes que tentent les Parisiens, avec Kylian Mbappé associé à Moise Kean, préféré donc à Mauro Icardi qui reste sur le banc au coup d'envoi pour son retour. Angel Di Maria est aussi remplaçant, ce qui permet à Neymar de pouvoir être placé en véritable n°10 devant un milieu à trois oùet la réception d'Angers (6-1) début octobre. Leandro Paredes et Rafinha seront ses pendants.Mais la plus grande surprise provient de la défense centrale : si on savait que Marquinhos serait laissé au repos (il n'est même pas dans le groupe), c'est le jeune majeur Timothée Pembele - 18 ans - qui le remplace au côté de Presnel Kimpembe, capitaine du soir avec qui il partage ses origines val-d'oisiennes jusque dans le même lieu de naissance (Beaumont-sur-Oise). Pas de Danilo, donc, le Portugais est laissé sur le banc alors que Tuchel aime régulièrement le reculer en charnière. Sur les ailes, Mitchel Bakker sera couloir gauche et Alessandro Florenzi à droite, tandis que Sergio Rico supplée Keylor Navas dans le but (Tuchel l'avait également annoncé). A Bordeaux, Hatem Ben Arfa sera titulaire pour son nouveau retour au Parc.Rico - Florenzi, Pembele, Kimpembe, Bakker - Paredes, Verratti, Rafinha - Neymar - Kean, Mbappé.