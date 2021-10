Le père de Neymar hausse le ton !

Cette trêve internationale n’est décidément pas de tout repos pour Neymar. L’attaquant du Paris Saint-Germain est encore sous le feu des projecteurs bien malgré lui. La semaine avait commencé avec la sortie de son interview pour le média DAZN, dans laquelle il évoque la possibilité de stopper sa carrière international après le Mondial 2022. Puis une autre polémique a éclaté dans la foulée, suite à un cliché de la star dont le visage est collé à celui d’un enfant, sans masque. Il n’en a pas fallu davantage pour que les médias les plus influents se déchaînent, un commentateur très influent allant jusqu’à qualifier le joueur « d’idiot ». Pour le père de Neymar, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

« Où est le respect de l’être humain ? »

« Masqué, choyé, fallacieux et maintenant un idiot. Les trois premiers adjectifs ne nous dérangent pas, le silence a toujours été, peut-être, la meilleure réponse. Hier mon fils a posé pour une photo à côté d’un enfant, collé son visage contre le sien, risquant même d’être critiqué pour avoir enlevé son masque. Et maintenant ? Où est le respect de l’être humain, de la photo éternelle dans une vie éphémère… l’occasion unique pour un fan. Ouais, mon fils est masqué et tout ce que vous voulez d’autre. Mais idiot ? Non ! Il est le héros. Un héros sans mensonge, qui affronte son histoire de front, sans chercher de lâches raccourcis, sans être traître », a lancé Neymar Pai sur son compte Instagram. Il semblerait que Neymar, surexposé à ce type de controverse depuis son plus jeune âge, ait de bonnes raisons d’avoir une lassitude mentale…