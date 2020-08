Le nouveau visage de Neymar

Le Final 8 de la Ligue des Champions a permis à Neymar de prouver, enfin, qu'il était le joueur capable de porter le PSG au sommet du football européen. Si sa performance contre le Bayern Munich a été décevante, c'est parce que le niveau affiché contre l'Atalanta Bergame et le RB Leipzig était incroyable. Certains observateurs voyaient en lui le meilleur joueur de cette phase finale. Si ce débat s'annonce sans fin, force est de reconnaître que le Brésilien a évolué à un niveau inédit. Sous le maillot du PSG en tout cas. Maladroit devant le but, il n'a pas su être aussi décisif qu'on pouvait l'espérer mais cela n'enlève rien à ses progrès. Statistiquement, l'attaquant a déjà été meilleur mais dans le jeu, il n'a jamais été aussi important. C'est un paradoxe de plus pour celui qui est capable de se défaire de cinq joueurs de l'Atalanta mais aussi de manquer deux duels avec le gardien italien.

Un jeu plus direct qui a permis à Neymar de faire la différence

Laissé tranquille par son corps, le natif de Mogi das Cruzes a pu enchainer les matchs pour retrouver le rythme et la confiance qui construisent les meilleurs joueurs du monde. S'il a battu des records de dribbles réussis lors de cet été européen, Neymar en a aussi moins tenté que par le passé. Le joueur de 28 ans a su épurer son jeu. Enfin. Il a arrêté les grigris et cela lui a plutôt bien réussi. Plus juste, plus direct et surtout plus efficace, son style de jeu lui a permis de sanctionner les limites de ses adversaires avec plus de facilités. Un véritable atout alors que Ney avait parfois tendance à ralentir le jeu parisien avec ses nombreux gestes techniques. Pour passer ce cap, l'ancien joueur du Barça a eu besoin de se remettre en question. Un bon moyen de se transformer en leader. Si le joueur a déjà été meilleur, l'homme n'avait jamais été aussi fort.

Neymar a su prendre ses responsabilités

Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, Neymar s'est imposé comme le leader de cette équipe. En étant bon, il a bonifié le PSG. En l'absence de Kylian Mbappé, il a pris ses responsabilités pour multiplier les efforts et porter le club de la capitale à un niveau historique sur la scène continentale. Dans le vestiaire aussi, celui qui a parfois été annoncé en froid avec certains coéquipiers s'est révélé comme un joueur important dans la vie du groupe. Un nouveau statut en dehors du terrain qui lui a permis de franchir un cap sur la pelouse. Pour la première fois de sa carrière, Neymar a prouvé qu'il était capable d'être le chef de file d'un des meilleurs clubs du monde. Même si le Final 8 ne s'est pas conclu sur le sacre espéré et annoncé à sa signature, le PSG et son numéro 10 n'ont pas tout perdu.