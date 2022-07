Le nouveau PSG, c'est "laisser de côté les individualités", dit Sarabia

Vous étiez prêté au Sporting Portugal. Dans quel état d'esprit revenez-vous au PSG ?

J'ai passé une très bonne saison au Sporting Portugal, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai continué à beaucoup progresser en tant que joueur et en ce moment je sens que je suis dans la meilleure période de ma carrière, avec beaucoup de confiance. La saison dernière, j'ai atteint mon objectif qui était de me sentir bien, de continuer à grandir.

La concurrence va être ardue en attaque au PSG avec le trio Mbappé-Messi-Neymar. Pensez-vous pouvoir vous y faire une place ?

Le plus important pour une équipe c'est d'avoir 15, 16, 17 joueurs prêts à jouer, au même niveau, car il y a beaucoup de matches. Tout le monde va être nécessaire, donc je serai prêt pour cela. Il y aura des matches que je commencerai en tant que titulaire, il y aura d'autres matches dans lesquels je commencerai en tant que remplaçant. Mais je crois qu'il faut être prêt.

L'idée de quitter le club cet été ne vous a pas effleuré l'esprit ?

Il était clair pour moi que je voulais rentrer à la maison et je suis très content d'être ici, d'avoir fait mon travail et de pouvoir continuer à progresser. Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l'enthousiasme, des buts, des passes décisives. Je vais tout faire pour aider l'équipe, ce qui est le plus important pour gagner des titres.

Une nouvelle direction sportive est arrivée au PSG avec de nouvelles règles et exigences basées sur la discipline. Est-ce important selon vous pour être compétitif ?

Je pense que, dans tout travail, la discipline et des règles sont importantes. C'est bien qu'il y ait cette discipline, ces règles, c'est nécessaire pour une bonne cohabitation et pour former un bon groupe. Je pense que ce sera bon pour tout le monde. Il faut que l'on fasse tout ce que l'on peut, avec de l'effort à l'entraînement, pour atteindre les objectifs de l'équipe et du club, qui veut remporter tous les titres (...) Il faut construire un bon groupe, laisser de côté les individualités car le plus important c'est le collectif. On le voit chaque année, les équipes qui sont les plus soudées, qui font plus de choses ensemble, qui sont préparées à affronter les mauvais moments d'une saison, sont celles qui finissent par gagner des titres.

Connaissiez-vous le nouvel entraîneur Christophe Galtier auparavant ? Que pensez-vous de ses méthodes de travail ?

Oui, je le connais depuis sa saison à la tête de Lille (sacré champion en 2020/21, NDLR) puis à Nice. La première impression est bonne, il a envie de jouer au ballon, la confiance est bonne et je pense que c'est un entraîneur qui va nous apporter beaucoup de bonnes choses.

Qu'est-ce qui manque au PSG pour enfin briller en Ligue des champions ?

Je ne sais pas ce qui manque, mais ce que je sais, c'est qu'un bon environnement de travail, avoir un bon groupe, avoir un bon entraîneur comme nous, être organisé tactiquement, avoir la même idée de jeu, ce sont des choses importantes pour gagner des titres et la Ligue des champions qui est clairement notre objectif. On va tout donner pour pouvoir y parvenir.

La prolongation du contrat de Kylian Mbappé est-il un bon signe dans ce sens ?

Cela ne m'a pas étonné. Il est heureux ici et ça se voit au quotidien. Il est toujours le même (...) Nous sommes très heureux qu'il soit resté avec nous, pour le joueur qu'il est et la personne qu'il est. Je pense que c'est une étape qui nous rapproche de la victoire en Ligue des champions. Mais ensuite il faut travailler dur pour y arriver.

La première année de Lionel Messi à Paris a été difficile. Pensez-vous qu'il va rebondir cette saison ?

Tout le monde constate quel type de joueur il est. C'est un joueur incroyable et on espère qu'il sera le plus heureux possible pour qu'il puisse le démontrer et nous offrir ce jeu qu'il sait pratiquer.