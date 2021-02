Il est désormais acquis que Neymar ne participera pas au huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Le forfait de la superstar pour ce match très important est acté. « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution », a indiqué le club de la capitale dans un communiqué officiel ce jeudi soir.

"Je veux juste être heureux en jouant au football"

Le Brésilien n'a pas caché son désarroi avec un message fort sur son compte Instagram. "La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, j’arrêterai de faire pour un temps ce que j’aime le plus au monde : jouer au football. Parfois, je me sens mal à l'aise avec mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir, je ne sais pas si je suis le problème ou si c’est ce que je fais sur le terrain… Cela m’attriste vraiment. Cela me rend très triste de devoir entendre des joueurs, des entraîneurs, des commentateurs ou autres dire « il doit prendre », « il tombe tout le temps », « c’est une pleureuse », « c’est un enfant gâté », etc… Sincèrement, cela m’attriste et je ne sais pas jusqu’à quand je supporterai ça, moi, je veux juste être heureux en jouant au football, RIEN D’AUTRE".