Le message de Depay à son « frère » Neymar

Amateur de soirées et habitué à célébrer son anniversaire en grande pompe chaque année, Neymar ne pourra pas organiser de grand barnum pour fêter ses vingt-neuf ans. Le Brésilien du Paris Saint-Germain peut cependant compter sur ses proches et ses amis pour ne pas l'oublier et lui envoyer leurs bons vœux. C'est le cas de Memphis Depay qui s'est fendu ce vendredi d'un message à l'attention de son ami et néanmoins adversaire sur les pelouses de Ligue 1.

Sur les réseaux sociaux, l'international néerlandais a ainsi posté quelques mots amicaux : "Bon anniversaire frère. Dieu t'a placé sur Terre pour que tu sois une source d'inspiration. Je sais que ton séjour ici est loin d'être terminé et je suis excité à l'idée de voir ce que Dieu a prévu de plus pour toi. Profite de ta journée." Un message qui fera assurément chaud au cœur du Ney, à qui la Ligue 1 a choisi d'offrir pour l'occasion, un "Classique" face à l'Olympique de Marseille, prévu ce dimanche à 21h (24e journée).

Happy birthday bro 🎉



God has put you on this world to inspire!



I know your journey is far from over and I’m excited to see what more God has planned for you.



Enjoy your day! 🙏🏽🕺🏽💜 #YoungLegend pic.twitter.com/PufnhmUJdT

— Memphis Depay (@Memphis) February 5, 2021