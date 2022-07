Longoria : "Changer entre cinq et huit joueurs !"

Pablo Longoria toujours sur le mercato : "On veut améliorer l'effectif par rapport à l'année dernière. Pour cela, il va falloir changer entre cinq et huit joueurs !"

Pablo Longoria sur le recrutement : "La relation coach-dirigeant, c'est une relation ouverte avec des discussions ouvertes pendant le mercato. Il faut savoir s'adapter pendant le mercato, il faut que le président s'adapte au nouveau coach. Il faut répondre à ses attentes. Avec l'identité de jeu forte de Igor, il faut s'adapter avec des nouveaux profils."

Pablo Longoria sur la situation d'Alvaro : "La situation n'a pas changé avec l'arrivée de Igor. C'est une situation par rapport au club et pas l'entraîneur et on va continuer dans la même lignée sur ce dossier."

Pablo Longoria sur la situation de Steve Mandanda : "On a beaucoup discuté avec Steve Mandanda ces derniers jours. On veut des bons gardiens avec un style de jeu comme la saison dernière. Notre position est toujours la même, on veut deux bons gardiens qui puissent être en concurrence. On a eu des discussions sincères avec lui."

Pablo Longoria sur les ambitions : "Avec Igor, les ambitions ont été modifiées. Igor est très ambitieux, on veut baser un style énergique à notre équipe, avec du pressing, une énergie et des joueurs qui courent vers l'avant. Igor m'a donné beaucoup d'énergie, à moi et à l'équipe."

Tudor : "Je veux un football offensif et intense !"

Igor Tudor sur le championnat : "La Ligue 1 est un beau championnat, où il y a eu beaucoup de changements de coach et j'ai hâte de pouvoir le découvrir."

Igor Tudor sur son staff : "Oui j'espère pouvoir m'inscrire dans la durée. Mon bras doit sera Mauro Camoranesi et pour le reste du staff, tout sera bientôt officialisé."

Igor Tudor sur sa tactique : "Je ne pense pas que ce soit le système qui va influencer le résultat des matchs. Que l'on joue à 3 ou 4 attaquants, vous le verre très bientôt je pense."

Igor Tudor sur les choix de Sampaoli : "On va jouer le championnat, la coupe, la Ligue des Champions... Je n'ai pas de problèmes a mettre un joueur de 20 ans sur le terrain s'il est meilleur. On a beaucoup de matchs à jouer et c'est le terrain qui dictera qui jouera."

Igor Tudor sur les objectifs cette saison : "On a des objectifs, et le principal c'est que les gens puissent voir un beau jeu, avec et sans ballon. Mais connaissant la grandeur du club, on veut remporter tous les matchs. Je connais l'exigence des supporters mais il va nous falloir du temps pour avoir des résultats qui complètent nos objectifs et ça commence dès aujourd'hui avec l'entraînement."

Igor Tudor sur son style : "Je ne crois pas qu'il y a un style de football italien, espagnol, français... La bravoure c'est de réussir à s'adapter au championnat et j'espère y arriver avec les joueurs à ma disposition."

Igor Tudor sur le mercato : "Les moyens pour le mercato ? Cela ne me concerne pas mais les dirigeants. Des joueurs viendront et partiront mais comme dans tous les clubs !"

Igor Tudor sur son style de jeu : "Chaque coach est différent. Hier on a fait le premier entraînement, je veux un football offensif, courageux, avec du rythme et de l'intensité mais sans oublier la défense. Je veux que les gens qui viennent au stade puissent s'amuser, c'est mon objectif principal."

Igor Tudor sur son arrivée à l'OM : "Je pense que tout le monde connaît la grandeur du club. Boksic m'a bien parlé du club. Je connais tous les joueurs de l'effectif car j'ai regardé tous les matchs la saison dernière, c'est une équipe forte qui a terminé deuxième et je suis très heureux d'être ici."