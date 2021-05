Le LOSC sait se défendre

Comme lors de sa victoire à Lyon la semaine dernière (2-3), Lille n'était plus en tête de la Ligue 1 au moment où le coup d'envoi de son match face à Nice a été donné ce samedi (2-0). Les Nordistes avaient été provisoirement dépassés par le PSG qui venait de battre Lens (2-1). Mais cette pression n'a pas empêché les Dogues de s'imposer. Au Stade Pierre-Mauroy, ils ont largement dominé les Aiglons. Pour y arriver, les hommes de Christophe Galtier ont délivré une nouvelle performance défensive incroyable. En 90 minutes, ils n'ont pas eu à essuyer le moindre tir adverse. Cette statistique illustre une nouvelle fois la solidité du leader de la Ligue 1. Il n'a encaissé que huit buts depuis le début de la phase retour. Cette série a notamment été rendue possible par Mike Maignan qui en est déjà à 19 clean-sheets cette saison. Dans les cinq grands championnats européens, personne n'a fait mieux.

A Lille, la meilleure attaque, c'est la défense

Contre Nice, la meilleure défense de la Ligue 1 s'est illustré des deux côtés du terrain. Les deux latéraux ont été impliqués sur les buts marqués par le LOSC. Reinildo a fait la différence dans le couloir gauche sur l'ouverture du score de Burak Yilmaz alors que Zeki Celik s'est lui-même chargé de doubler la mise en seconde période. Ils ont parfaitement sublimé les efforts de la charnière José Fonte - Sven Botman qui a été une nouvelle fois impériale. Le jeune Néerlandais et l'expérimenté Portugais ont éteint Kasper Dolberg & co. Ils ont gagné beaucoup de duels pour protéger le but gardé par Mike Maignan. En n'encaissant aussi peu de buts, Lille se prépare à passer une 17eme journée en tête de la Ligue 1. Solide, la défense lilloise a su répondre à presque tous les défis depuis le début de la saison. Si elle parvient à résister aux Lensois, Stéphanois et Angevins d'ici à la fin du championnat, les hommes de Christophe Galtier risquent de confisquer le statut de leader jusqu'au bout.