Le LOSC attend désespérément Yilmaz

Pendant un mois, Lille a tenu sans Burak Yilmaz. Les Dogues ont même fait mieux que ça. Sans leur vétéran turc (35 ans), les hommes de Christophe Galtier ont poursuivi leur début d'année sur une dynamique exceptionnelle, leur meilleure de la saison, enchaînant six victoires de rang (avec la Coupe de France) du 17 janvier au 10 février. Sauf qu'à force de s'éterniser, l'absence du leader d'attaque commence à se voir. Depuis cinq matchs, Lille n'a gagné qu'une fois (pour deux nuls et deux défaites, face à l'Ajax en Ligue Europa).



"Sa préparation et son hygiène de vie, à 35 ans, sont parfaites."



Et quand le capitaine José Fonte a pris la parole en conférence de presse, après le nul arraché dimanche contre Strasbourg (1-1), ça n'a pas loupé : "On doit faire plus pour aller chercher le résultat, on doit vouloir faire mal offensivement, créer, prendre des initiatives. Nous devons montrer plus d'expérience, Yilmaz nous manque forcément dans ce genre de match. C'est un joueur de surface." Lors de la première partie de saison, Galtier ne cessait de louer les qualités de son avant-centre : "C'est un cadre. Il vit et mange football, il connaît les grands rendez-vous. Sa préparation et son hygiène de vie, à 35 ans, sont parfaites. Ce n'est pas un hasard s'il est encore performant, il est sérieux dans sa préparation."

🇹🇷 #SüperLig

💥 Burak Yilmaz, le mercenaire stambouliote !

⚡ Il a joué dans les "quatre grands de Turquie"https://t.co/dMneeg96ff

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 27, 2019





En dépit de son indisponibilité qui s'étire, et qui durera au moins un douzième match puisqu'il sera encore absent face à Marseille, Yilmaz reste le troisième meilleur réalisateur de 35 ans ou plus parmi les cinq grands championnats européens, derrière Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic : 19 buts pour le Portugais en 21 matchs ; quatorze buts pour le Suédois en quatorze matchs ; neuf buts pour le Turc en 18 matchs. Mais ce dernier a délivré plus de passes décisives (quatre, contre deux pour Cristiano Ronaldo et une seule pour Zlatan Ibrahimovic).



Yilmaz a même été impliqué sur un but lors de huit matchs de championnat à la suite, du 25 septembre au 6 décembre. Au LOSC, même Eden Hazard n'avait pas fait aussi bien. Lorsqu'il reviendra, l'ancien attaquant du Galatasaray ou du Besiktas (voir plus haut) pourra aussi reprendre une série en cours de trois matchs consécutifs avec un but.

35 - Buteur à 35 ans et 72 jours, Burak Yilmaz est le joueur turc 🇹🇷 le plus âgé à marquer en Ligue 1. Vétéran. pic.twitter.com/1WGpsFAyKT

— OptaJean (@OptaJean) September 25, 2020