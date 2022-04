🇲🇱 Ibrahima Koné a inscrit un but toutes les 76 minutes de jeu en L1 cette saison. Meilleur ratio parmi les joueurs à 5 buts minimum dans l'élite en 2021/22. #FCLASSE

— PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) April 8, 2022

Buteur dès sa première occasion

Non,. Les statistiques ont parlé, et l'artificier le plus redoutable du championnat se nommé. Arrivé cet hiver de Sarpsborg en Norvège, l'attaquant malien, soit un but toutes les 76 minutes (contre 120 au Parisien et 107 au Monégasque). Personne n'a fait mieux parmi les joueurs à avoir joué 5 matchs en L1 durant l'exercice en cours., le 6 février dernier contre Lens (2-0), le natif de Bamako a joué les jokers efficaces contre Brest (1-0) puis Clermont (2-0). Titularisé lors des trois dernières journées, celui qui a disputé cette année sa première CAN avec les Aigles du Mali a inscrit sonlors de l'éclatante victoire sur Saint-Etienne (6-2). Un bilan qui aurait pu être encore meilleur si l'intervention de la VAR ne l'avait pas privé d'un but supplémentaire pour un hors-jeu très limite.