Le groupe du PSG face à Metz

Face à Metz, ce mercredi soir au Parc des Princes (21 heures) le PSG cherchera à se rassurer sur le plan des résultats après avoir connu deux défaites consécutives en championnat, contre Lens puis l'OM, sur le même score (1-0). Thomas Tuchel, l'entraîneur du club francilien, a convoqué un groupe miné par les absences et suspensions.

Verratti absent, Tuchel convoque des jeunes





Le coach allemand sera en effet privé de Marco Verratti et Thilo Kehrer (adducteurs). En outre, Neymar, Kurzawa et Paredes sont suspendus, Florenzi n'est lui pas qualifié pour ce match et Mbappé est dans une phase de reprise.

Icardi, Di Maria et Sarabia devraient mener l'attaque du PSG. Les plus jeunes Maxen, Kapo ainsi que Bandiougou Fadiga, ont été appelés.