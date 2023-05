Le groupe de l’OM sans un cadre mais avec Sanchez !

La bonne nouvelle se confirme pour Alexis Sanchez. La semaine passée, l’international chilien avait dû céder sa place à la pause du choc entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Finalement, l’international Chilien est bien présent dans le groupe convoqué par Igor Tudor pour la réception d’Angers au Vélodrome, ce dimanche. Après la victoire des Sang et Or contre Reims, les Phocéens doivent s’imposer pour ne pas se laisser distancer dans la course à la deuxième place.

Gigot absent

Si Alexis Sanchez pourra tenir sa place, Samuel Gigot doit lui déclarer forfait. Le défenseur central avait lui aussi quitté ses partenaires la semaine passée à Bollaert, touché à la cheville. Leonardo Balerdi devrait le suppléer dans le onze de départ.