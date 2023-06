Le gros coup de gueule de Guendouzi sur la saison de l’OM

L’Olympique de Marseille termine la saison en roue libre. Longtemps en course pour la 2ème place voire le titre, les Phocéens ont complètement craqué depuis la défaite concédée sur la pelouse du RC Lens. Une nouvelle fois, les coéquipiers de Dimitri Payet se sont inclinés sur la pelouse d’Ajaccio au terme d’une prestation médiocre. Une performance qu’avait du mal à digérer Mattéo Guendouzi. L’international français a fait part de son immense déception et est notamment revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille en quart de finale de Coupe de France face à Annecy.

« Il y a eu trop de points négatifs »

« On a vraiment raté notre fin de saison. On ne peut pas se permettre de perdre quatre matchs sur cinq, surtout quand on est l'OM, c'est inadmissible. Si on fait le bilan de la saison, il y a eu de belles choses. Mais on est l'OM, on se doit d'arriver dans les deux premiers, d'aller le plus loin possible en Coupe de France, on n'a pas le droit de perdre contre une équipe comme Annecy à domicile. Il y a eu trop de points négatifs, on doit viser beaucoup plus haut. Après 38 matchs, neuf défaites. On a été deuxième pratiquement tout le championnat et tu te fais avoir sur la fin du championnat. Il nous a manqué beaucoup de choses. Il va falloir changer des choses, ce n'est pas digne de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas normal d'avoir des résultats comme ça, mais au-delà de ça, en tant que joueurs de l'OM, on ne met pas de fierté. On répète les mêmes erreurs, il va falloir se vider la tête et repartir sur quelque chose de nouveau. En tant que joueurs, on peut avoir honte de nous ce soir. »