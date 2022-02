Le FC Metz offre des mini-stades au Sénégal

Le geste témoigne d'une synergie établie de longue date. Le FC Metz a offert des mini-stades au Sénégal après son sacre à la CAN 2021, a confirmé Mady Touré, le président de Génération Foot, l'Académie dont sont issus des joueurs tels que Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Ces infrastructures modulables seront installées en priorité dans les régions, peut-être dans les localités d'origine des six anciens du FC Metz. « Nous suggérons qu’un soit fait à Bambaly, un autre à Saint-Louis pour Ismaïla Sarr, à Thiès, la ville de naissance de Habib Diallo et Pape Matar Sarr (photo), ainsi que Fouta pour Kalidou Koulibaly », a ajouté Mady Touré. Fondée en 2000, Génération Foot a signé en novembre 2003 une convention de partenariat exclusif avec le FC Metz.