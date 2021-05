Le derby du Nord en cinq dates

Une histoire de toit

Le 17 février 1946, Lille et Lens s’affrontent pour la quatrième fois, un peu moins d’un an après le premier derby de l’histoire entre les deux clubs. A la lutte sur le podium avec leurs voisins, les Lillois vont s’imposer 3-1 et ensuite remporter leur tout premier titre de champion. Mais ce match est surtout marqué par l’effondrement du toit d’une tribune du stade Jooris, qui entraînera l’interruption de la rencontre et une réclamation des Lensois, et ne fera heureusement pas de victime.

En finale de la Coupe

Mais le premier grand choc entre le LOSC et le RC Lens a lieu le 10 mai 1948, lors de la finale de la Coupe de France, à Colombes. Descendus en deuxième division l’année précédente, les Sang et Or vont s’incliner 3-2 à l’issue d’un match mémorable où ils seront revenus deux fois au score avant de s’incliner dans les dernières minutes sur un but de l’emblématique attaquant lillois Jean Baratte, qui remporte le trophée avec son club pour la troisième année consécutive.

Lens fait descendre Lille…

Le 26 avril 1997, les deux clubs sont opposés lors de la 34e journée, alors que l’ambiance est tendue entre supporters des deux camps. Et grâce à un but du futur Lillois Philippe Brunel, les Lensois vont s’imposer sur la plus courte des marges (1-0), envoyant du même coup leurs voisins au deuxième échelon. Les Dogues y passeront trois saisons, alors que les Sang et Or remporteront l’année suivante l’unique titre de champion de leur histoire.

Un retour marquant

En 2000, Lille a retrouvé l’élite après trois années au purgatoire. Et c’est un duel entre le 3e et le 4e du classement qui a lieu le 24 septembre, dans un stade Grimonprez-Jooris qui a fait le plein. Et si Brunel marque encore et pense bien donner une nouvelle victoire au Racing, Dagui Bakari va égaliser à cinq minutes de la fin avant que Laurent Peyrelade n’inscrive le but vainqueur au début du temps additionnel, dans une ambiance indescriptible.

…et Lille fait descendre Lens

Si Lens avait condamné Lille à la deuxième division en 1997, c’est l’inverse qui se produit le 10 mai 2008, à l’occasion de la 37e journée. Les Dogues marquent en fin de première période, par Yohan Cabaye, puis après l’heure de jeu, grâce à l’ancien Lensois Pierre-Alain Frau. Olivier Monterrubio réduit bien l’écart sur penalty quelques minutes plus tard mais les visiteurs descendent en Ligue 2, où ils ne resteront qu’un an avant d’y retourner rapidement. Sur les dix dernières années, les Sang et Or n’en auront d’ailleurs passé que deux dans l’élite.