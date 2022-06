Le calendrier de la L1 dévoilé !

Communiqué de la LFP :

Ligue 1 Uber Eats



La Ligue 1 Uber Eats débutera le week-end des 5, 6 et 7 août 2022 et se terminera le samedi 3 juin 2023 avec le multiplex de la 38ème et dernière journée.



Pour débuter cette saison, le programme de la première journée de Ligue 1 Uber Eats sera le suivant :

Angers SCO – FC Nantes

Clermont Foot 63 – Paris Saint-Germain

LOSC Lille – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – ESTAC Troyes

Olympique Lyonnais – AC Ajaccio

Olympique de Marseille – Stade de Reims

RC Lens – Stade Brestois 29

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco

Stade Rennais FC – FC Lorient

Toulouse FC – OGC Nice

Programmée le week-end des 11,12 et 13 novembre 2022, la 15ème journée de Ligue 1 Uber Eats, sera la dernière journée avant le début de la trêve internationale en raison de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. La 16ème journée de Ligue 1 Uber Eats marquera la reprise du championnat après la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Elle aura lieu le mercredi 28 décembre. La 17ème journée se déroulera sous la forme d’un boxing day à la française les 1er et 2 janvier 2023 totalement inédit. Le 1er janvier, quatre matchs seront en multiplex à 15h, un match sera programmé à 17h et un autre en soirée à 20h45. Le 2 janvier, la programmation sera décomposée en quatre matchs à 15h, 17h, 19h et 21h.



Enfin, dans ce contexte particulier de la reprise de la saison, la 19ème journée programmée le week-end du 14 et 15 janvier sera structurée telle une journée classique et non plus sous la forme d’un multiplex.



Le programme des grandes affiches est également connu. Le Top 10 de la saison de Ligue 1 Uber Eats sera le suivant :



J4 : Paris Saint-Germain – AS Monaco, dimanche 28 août 2022

J8 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 18 septembre 2022

J11 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 16 octobre 2022

J14 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 6 novembre 2022

J17 : RC Lens – Paris Saint-Germain, dimanche 1er janvier 2023

J19 : Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain, dimanche 15 janvier 2023

J22 : Olympique de Marseille – OGC Nice, dimanche 5 février 2023

J25 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 26 février 2023

J29 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 2 avril 2023

J32 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 23 avril 2023



