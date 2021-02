L’avenir de Neymar au PSG est scellé ?

Neymar boucle actuellement sa quatrième saison au PSG. Et, il y a de fortes chances pour qu’il y reste encore quelques années. L’international auriverde a indiqué le week-end dernier vouloir s’inscrire dans la durée avec les champions de France et ce n’était pas que de simples paroles en l’air. Il veut rempiler et son souhait est en passe d’être exaucé.

Neymar va prolonger de quatre ans

Selon le journaliste brésilien Marcelo Bechler, celui-là même qui avait annoncé la venue de l’ancien barcelonais dans la capitale française en 2017, une prolongation devrait être paraphée très prochainement et elle serait d’une durée de quatre ans. « Ney » sera donc lié à la formation francilienne jusqu’en 2025.

EXCLUSIVO! Segundo informações do nosso @marcelobechler, Neymar está próximo de assinar a renovação com o PSG, que pode ser anunciada ainda nesta semana. O contrato seria pelos próximos quatro anos. E aí, o que achou? #Neymar #PSG pic.twitter.com/gkkaWYeHWr — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 2, 2021



La nouvelle a de quoi réjouir tous les supporters du PSG, même si ce n’est pas vraiment une surprise. Neymar ne cesse de se répéter qu’il se sent désormais très « heureux » du côté du Parc. A 28 ans, il ne voit aucune raison de bouger. Il invite même les plus grandes stars du circuit à venir le rejoindre à Paris, telles que Lionel Messi ou Sergio Ramos.

Au tour de Mbappé maintenant ?

Le cas Neymar étant désormais quasi réglé, il est question dorénavant de savoir ce que son grand ami Kylian Mbappé compte faire. L’international français a pour l’instant laissé planer le doute sur ses intentions. Néanmoins, ce n’est un secret pour personne qu’il s’entend très bien avec l’international auriverde et qu’une année supplémentaire dans la capitale française ne sera pas forcément pour lui déplaire. S’il hésite encore, alors il incombe aux dirigeants parisiens de tout faire pour le convaincre et garder ainsi leur prestigieux duo.