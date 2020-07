Lautaro Martinez snobe le Barça, J.David proche du LOSC

Les infos loin d'être fiables

Le dossier Lautaro Martinez ne manque pas de rebondissements. Après l'arrivée de Manchester City dans les négociations et le refus du joueur, le départ de l'attaquant interiste pourrait tout simplement tomber à l'eau. La Gazzetta dello Sport et As sont tombés d'accord sur le fait que l'Argentin va rester un an de plus à l'Inter Milan. Si l'attaquant va bien finir par rejoindre le Barça, c'est plutôt l'an prochain. Le club catalan n'a pas les liquidités suffisantes pour boucler ce transfert cette année et l'Inter refuse un échange. Surtout, l'entourage du joueur a confirmé dans la presse espagnole que le buteur de 22 ans peut attendre un an avant de réaliser son rêve barcelonais. Annoncé sur le départ depuis de nombreux mois, Lautaro Martinez pourrait prendre les rumeurs à contre-pied comme ses adversaires.

Les infos fiables

Geoffrey Kondogbia devrait quitter Valence cet été. Trois ans après ses premiers matchs avec les Ches, le milieu de terrain est poussé vers la sortie. Et de nombreux clubs pensent à lui. D'après Footmercato, des clubs anglais comme Manchester United ou Tottenham pensent à lui. Auparavant, c'est l'OGC Nice qui s'était déjà renseigné au sujet du joueur de 27 ans. Qu'importe la destination, l'international centrafricain va quitter la Liga pour rejoindre un nouveau club avant la fin de l'été.

Ça va se faire

Jonathan David est proche de Lille. Il n'y a pas encore d'accord mais depuis le début du week-end, les trois parties impliquées dans le transfert du jeune canadien de La Gantoise ont évoqué les négociations. D'un côté, Gerard Lopez a confirmé son intérêt pour le joueur de 20 ans lors d'une conférence de presse organisée ce samedi à Mouscron. Une bonne nouvelle pour le meilleur buteur de la dernière saison de Jupiler Pro League. Lui aussi a évoqué sa volonté de rejoindre les Dogues. La direction de La Gantoise a parlé de ce transfert pour critiquer l'attitude du joueur, de son agent et du LOSC mais sans nier les discussions en cours. Ces plaintes ne devraient pas freiner une transaction avoisinant les 30 millions d'euros. Santi Cazorla ne portera plus le maillot de Villarreal. Arrivé en fin de contrat, le milieu de terrain ne va pas prolonger avec le sous-marin jaune. Il a publié un message d'adieu sur les réseaux sociaux. L'ancien joueur d'Arsenal est désormais attendu à Al-Sadd où il pourrait rejoindre Xavi.