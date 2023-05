Laurent Blanc revient sur la folle remontée de l’OL contre Montpellier !

Ce match risque de définitivement rentrer dans l’histoire. Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais est parvenu à s’imposer dans les dernières secondes face à Montpellier (5-4). Pourtant, à l’heure de jeu, les Gones étaient menés 4-1 par des Héraultais en feu, dont Elye Wahi, auteur d’un quadruplé. Alexandre Lacazette a ensuite enfilé ses habits de sauveur pour lui aussi planter quatre buts et ramener la victoire à son équipe. Un succès précieux dans la course à l’Europe, l’OL revenant à trois points de la cinquième place. Après la rencontre, Laurent Blanc a salué le courage de son équipe et son « sacré buteur ».

« Les joueurs ont renversé le stade »



« À 4-1, on est au fond du trou et on fait des changements car il faut changer quelque chose pour tenter de casser cette période négative. Et on a la chance d'avoir un sacré buteur qui remet l'équipe dans le bon sens et qui donne le moral et de la vie, l'envie de se surpasser pour revenir au score et de bénéficier d'une situation litigieuse dans la surface. On a essayé de gagner dans les dernières minutes sans nous contenter du 4-4. Les joueurs ont renversé le stade. Ils ont cru en eux-mêmes et c'est très bien. Nous avons été très bons sur les 25 dernières minutes au cours desquelles nous avons mangé Montpellier physiquement. »