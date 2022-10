Laurent Blanc pressenti pour remplacer Peter Bosz

Selon RMC, "le départ du coach néerlandais a été acté samedi après-midi au cours d'une réunion avec la direction lyonnaise". Le quotidien L'Equipe confirme que Bosz a "été reçu samedi en fin d'après-midi par le président Jean-Michel Aulas et le directeur du football, Vincent Ponsot". L'AFP a tenté de contacter le président de l'OL pour confirmer cette information, mais le dirigeant lyonnais n'était pas joignable. Cette décision qui, selon L'Equipe, devrait être officialisée dimanche dans l'après-midi, a été prise alors que l'OL a été tenu en échec par le promu Toulouse vendredi devant son public (1-1) et pointe à la 7e place provisoire du chammpionnat de L1, avec 14 points.

Selon RMC, l'ancien joueur de l'OL Claudio Caçapa, qui était l'un des adjoints de Bosz, va assurer l'intérim dans un premier temps. Le prochain match de l'OL est programmé le 16 octobre à Rennes, dans le cadre de la 11e journée de L1. Pour entraîner l'OL en cours de rachat par l'homme d'affaires américain John Textor, les dirigeants lyonnais pensent à Laurent Blanc, libre de tout contrat depuis son limogeage par le club qatari d'Al-Rayyan en février.

🚨 Laurent Blanc devrait être le nouvel entraîneur de l'OL !



⚽ Retrouvez une interview exclusive de l'ancien coach du PSG mardi soir dans #SalonVIP : il est prêt à relever un nouveau défi ! pic.twitter.com/QzOlF4Z4Xs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 9, 2022

Selon L'Equipe, le champion du monde 1998 est en négociations avec l'OL depuis plusieurs jours. Blanc, 56 ans, n'a plus entraîné en L1 depuis son départ du Paris SG en 2016. En seulement six saisons comme entraîneur de L1, trois à Bordeaux (2007-2010) et autant au Paris-SG (2013-2016), l'ancien défenseur, passé par Naples, Marseille, Barcelone et Manchester United, s'est forgé un impressionnant palmarès, avec notamment quatre titres de champion de France, dont trois dans la capitale.