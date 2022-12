Ce vendredi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Laurent Blanc était en conférence de presse. Après la victoire contre Brest, les Rhodaniens veulent enchaîner contre Clermont. Le coach lyonnais a évoqué devant les médias sa relation avec Bruno Cheyrou, le boxing day français ainsi que le jeune Rayan Cherki.

"Vous mettez des problèmes là où il n'y en a pas"

Ces derniers jours, des rumeurs sont apparues concernant une potentielle brouille entre Laurent Blanc et Bruno Cheyrou à propos des mercatos. L'entraineur lyonnais a tenu à rectifier ceci.

"J’entends la presse dire que l’on n’est pas d’accord avec Bruno Cheyrou. Il peut y avoir des problèmes, je ne dis pas le contraire. Mais là, sincèrement, vous mettez des problèmes là où il n’y en a pas. On est assez unanimes sur les choix, et sur les zones et les postes. Après c’est un travail, c’est délicat. En règle générale c’est pour rectifier ce qui a été fait. Cela ne sera pas facile mais il faut le faire. […] Mais c’est facile pour un entraîneur de dire qu’il veut une amélioration dans tel ou tel domaine. C’est à la limite la chose la plus facile à dire. Après il faut concrétiser. On n’est pas seuls, il y a la concurrence. Mais si vous faites le mercato en prenant des joueurs le 29 ou 30 janvier, il y aura eu des matchs avant. Tout le monde va faire le même raisonnement donc on va attendre de voir ce qu’il se passe."

"Pas fan du Boxing Day"

Laurent Blanc a donné son avis sur les matchs du boxing day et visiblement cela ne lui plaît pas.

"Tout le monde parle du Boxing Day et du Boxing Day… Moi je l’ai joué le Boxing Day en Angleterre mais je n’en suis pas fou. Jouer au football pendant les périodes de Noël et du jour de l’an, je trouve que…, cela n’engage que moi mais je ne suis pas un fan absolu. Pas du tout. Pour moi c’est une période familiale. Donc le jour de Noël et le jour de l’an je pense que les joueurs et moi-même, cela n’engage que moi encore une fois, j’aime mieux être avec ma famille. Mais c’est comme cela et c’est un petit peu spécial cette année puisque cette Coupe du monde a un peu bouleversé tous les calendriers."

"Cherki doit mettre son talent au service de l'équipe"

Depuis le début de saison, Rayan Cherki réalise des matchs en demi-teinte. Contre Brest, il a été à un très bon niveau. De bon augure pour Laurent Blanc qui a tenu à lui donner des conseils depuis la conférence de presse.

"J'ai beaucoup parlé avec lui. Il y a de l'échange. Il adore le football, il regarde beaucoup les matchs. Il doit bien utiliser son téléphone. Mais il est peut-être un peu dans sa bulle, il faut le confronter à la réalité. Il faut qu'il mette son talent au service de l'équipe. Je ne suis pas le premier à dire qu'il a du talent. Il faut le faire fructifier. Personnellement pour lui et collectivement pour l'équipe. Je pense qu'il y a un travail sur le long ou moyen terme avec lui. A Brest il y a de la satisfaction mais on recommence à zéro contre Clermont s'il est aligné."