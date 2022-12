Laurent Blanc : "Je n'ai pas discuté" avec John Textor

La reprise de la Ligue 1 aura lieu mercredi soir avec les 10 matchs de la 16e journée au programme. Pour l'Olympique Lyonnais, c'est un match face au Stade Brestois qui aura lieu et l'objectif sera bien sûr de s'imposer. Car les Gones n'ont plus le choix en vue de pouvoir se qualifier pour une compétition européenne l'année prochaine. Les joueurs de Laurent Blanc, actuellement 8es avec 21 points, doivent entamer une mission remontée et le coach des Gones le sait bien. Il était présent en conférence de presse ce lundi, à deux jours du match face à Brest, et il a abordé de nombreux sujets devant les médias. Il a parlé des blessés, de la coupure, des objectifs pour la reprise mais aussi de John Textor, nouveau propriétaire du club depuis quelques jours.

Les blessés

"Malo Gusto, on l'a perdu pour un petit moment à mon avis, même s'il faut être attentif à sa guérison. Il est sous contrôle du staff médical, mais forfait pour Brest et Clermont, déjà. Il a un programme à suivre, on est dans un processus qui n'est pas à court terme. On a Nicolas Tagliafico qui n'est pas blessé mais est devenu champion du monde, j'en profite pour le féliciter, c'est super. Il rentre certainement le 1er janvier, parce qu'il se marie le 28. Ce garçon a beaucoup de choses à fêter et j'espère qu'il va nous revenir en pleine forme. Henrique, on est très attentifs mais ça va être très juste pour le récupérer. Jérôme Boateng est en phase de réathlétisation et j'espère que début janvier il sera opérationnel. Vous pouvez comprendre qu'on a quelques soucis mais c'est la situation qui veut ça. On a un problème derrière mais on va jouer avec une défense."

L'état d'esprit de ses joueurs

"Il y a beaucoup de choses à faire, à remettre à niveau, à mettre en pratique surtout. L'état d'esprit on peut le travailler, on peut l'améliorer, le modifier. Mais la nature des gens est difficile à changer. Ce groupe-là doit vivre quelque chose d'important. Je leur ai dit, ça ne s'est pas traduit dans les matchs, mais la préparation s'est très bien passée. J'en ai fait des préparations, il y a toujours des petits problèmes, là il n'y en a pas eu. Il y avait cet état d'esprit de travailler, de vouloir combler ce retard physique. Il a été comblé, alors allez-y, lâchez-vous, jouez."

La confiance dans le groupe

"Il y a des joueurs qui reviennent petit à petit dans leur forme initiale, mais pour assumer leur rôle de leader dans l'équipe ils ne sont peut-être pas prêts. J'espère qu'ils le seront bientôt parce qu'on a besoin de leaders techniques sur le terrain."

Au sujet de la coupure

"Ca nous a permis d'avoir un peu plus de temps pour se connaître, mettre en place certaines règles de travail. Ca n'a pas été défavorable pour nous. Mais il n'y a que la reprise qui dira si ça nous a été profitable. La course pour les points est lancée dès mercredi."

Concernant le mercato

"J'entends des énormes bourderies, pour ne pas dire autre chose, en disant que j'exige ça. Rien du tout. Je dis à mon président, à mon directeur sportif, que si on veut remplir nos objectifs il faut améliorer le groupe. On discute et apparemment, ils sont très réceptifs parce qu'ils sont d'accord avec moi."

Sur John Textor

"Monsieur Textor a racheté le club mais pour le moment je n'ai pas discuté avec lui et d'après ce que je sais, je ne sais pas s'il est venu à Lyon."

Le manque de caractère de son équipe

"Il manque de caractère. Tagliafico ? Ah Nico... Quand on attaque, on attaque à fond, et quand on défend, on défend à fond. C'est un joueur qui a cette mentalité là. Dans la construction d'un groupe, il faut ajouter les qualités individuelles de chacun."

Sur Tolisso et Lacazette

"Il est sur le bon chemin. Il a subi énormément de blessures qui lui ont attaqué le moral. Il réussit à s'entraîner normalement, à jouer normalement, et j'espère qu'il réussira à donner à ce groupe cette expérience qu'il a. (Au sujet de Lacazette et son influence) Je l'espère aussi (qu'il aura plus d'influence). C'est à eux de prendre le leadership de ce groupe-là et de les amener là où on veut les amener."

Sur la finale du Mondial

"Je trouve que les Argentins ont très bien joué. Ils ont été très bons, c'est un de leurs meilleurs matchs, avec un excellent joueur mais ce n'est pas une surprise. Avec dix Argentins qui étaient capables de courir et faire les efforts pour lui parce qu'ils savaient que lui pouvait les faire gagner. Du premier au dernier match, ils ont joué comme ça en se disant que Messi pouvait leur faire gagner la Coupe du monde, et ils ont eu raison. La France aurait pu être championne du monde mais sur le match, ce n'est pas immérité pour l'Argentine."