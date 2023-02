Laurent Blanc évoque le manque de réalisme de l'OL...

Après le match nul vierge de tout but face à Brest à domicile hier soir (0-0), Laurent Blanc est revenu sur la prestation de l'OL en conférence de presse. L'entraîneur de Lyon a regretté les nombreuses occasions manquées par ses hommes, qui laissent le club rhodanien à la dixième place du championnat de Ligue 1. Le technicien a également évoqué l'ambiance autour de la rencontre, sur fond d'échanges croisés entre son président Jean-Michel Aulas, supporters, et Juninho...

Laurent Blanc pointe l'inefficacité de son équipe

« On manque d'efficacité. S'il n'y avait pas d'occasions, je parlerais de domination stérile mais ce n'est pas le cas. Là, on manque de cette agressivité pour marquer des buts, on manque de spontanéité. Je vois des situations du banc de touche et je sens qu'ils ne vont pas faire le geste qu'il faut. Et si vous marquez, le déroulement du match n'est plus le même. Il faut marquer ce premier but, n'importe comment mais il faut marquer.

Le contexte, il faut faire abstraction. Je dis aux joueurs : "n'ayez pas peur quand vous entrez sur votre terrain ! Personne ne peut jouer à votre place. Le contexte est difficile, on peut le comprendre, l'accepter mais une fois sur le terrain, personne ne viendra prendre votre place." Donc il faut gagner, ils ont fait pratiquement tout bien sauf marquer un but. Dans une bonne période, vous avez la confiance mais là, il faut montrer du caractère, de la personnalité. »