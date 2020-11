Laurent Blanc donne des précisions sur son avenir

Invité de l’émission Téléfoot dimanche, Laurent Blanc avait laissé croire qu’il était prêt à mettre un terme définitif à sa carrière de coach. « Plus le temps passe et moins j’y crois (...) Si j’ai fait une croix ? Le football est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément mais c’est comme ça », avait-il notamment confié en creux. Certains ont interprété cette position comme un abandon, et le Cévénol a tenu à assurer que ce n’en était pas un. Dans les colonnes de L’Equipe ce lundi, il a tenu à préciser ses propos.

Blanc : « Je n’arrête rien du tout ! »

« Je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres. Mais je n’ai pas fait de croix sur le terrain. Je n’arrête rien du tout, a-t-il clamé. Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien. Après, je ne suis pas un doux rêveur non plus. J’ai passé l’âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football ». Pour rappel, Blanc n’a plus coaché depuis son limogeage du PSG en 2016. Il a bien eu des sollicitations pour reprendre du service, mais aucune ne l’a séduite. Et la fois où il était prêt à replonger, on lui a finalement préféré un autre technicien, en l’occurrence Rudi Garcia à Lyon.