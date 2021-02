Larguet ne veut pas priver Lyon du titre

Dimanche prochain, l’Olympique de Marseille accueille Lyon dans son fief du Vélodrome. Les Phocéens ont l’intention de frapper un grand coup lors de cette partie afin de confirmer leur redressement. C’est ce qui les motive et rien d’autre si l’on en juge les propos tenus par Nasser Larguet lors de la conférence de presse d’avant-match.

« On est là pour gagner des matches »

En s’imposant ce week-end, Marseille aura la possibilité de plomber les ambitions lyonnaises pour le titre. Son entraineur a cependant assuré que ce n’est pas ce à quoi lui et ses hommes pensent avant ce classique du championnat. "On n'est pas dans le rôle d'arbitre. On est là pour gagner des matchs, peu importe l'adversaire. On veut recoller dans les cinq premières places", a-t-il confié.

Après Lyon, Marseille se mesurera à Lille. Un enchainement de matches compliqués, mais pour Larguet il n’y a pas lieu de s’en inquiéter : "J'aborde tous les matchs de la même manière. Ce sont les deux leaders du championnat, ce sont des matchs très intéressants à vivre, on connait les enjeux".

Larguet ne briguera pas une place dans le staff de Sampaoli

Larguet ne sait pas encore combien de temps il restera à la tête de l’OM. Là aussi, il en faut toutefois bien plus pour le déstabiliser : "Cela ne me dérange pas, je suis à la disposition du club. Je continue le travail qui m'a été demandé. On est dans notre bulle, on essaye de regagner de la confiance". Enfin, quand il lui a été demandé ce qu’il comptait faire à l’arrivée Jorge Sampaoli, l’intéressé a rétorqué : « Je n'ai pas plus d'infos que vous [les journalistes], je lis dans la presse. Je reste dans la peau d'un entraineur. Je reviendrai à la formation quand le nouvel entraineur arrivera, ce n'est pas mon ambition de rester dans le staff".