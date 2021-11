Lamine Sané : « Pape Gueye ? Une bonne recrue »

La présence de Pape Gueye sera la principale nouveauté en équipe nationale du Sénégal, ce mois-ci à l'occasion des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'arrivée dans la tanière des Lions de la Teranga du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, ancien international U19 français, doit être considérée comme une excellente nouvelle pour Lamine Sané, ancien défenseur des Lions et nouveau consultant pour Canal+ Afrique. « Son profil existait, mais on ne l'avait plus [jusqu'à sa convocation]. Il lui faudra un temps d’adaptation. Ce n’est jamais évident quand on vient d’arriver en sélection, mais je suis sûr que c’est une bonne recrue », a estimé l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux dans l'émission Talents d'Afrique.



Pour Lamine Sané, abondance de biens ne saurait nuire, pour une équipe qui s'est enrichie ces deniers mois des arrivées des binationaux Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Fodé Ballo-Touré, Bouna Sarr et désormais Pape Gueye. « Cela va élever le niveau de l'équipe. Il faut prendre exemple sur les équipes comme l'Argentine ou le Brésil, où les meilleurs vont. C'est comme en club, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. » Des vertus dont le sélectionneur Aliou Cissé semble en effet convaincu, avant les rencontres, sans enjeu sportif, contre le Togo, le 11 novembre, et le Congo, le 14 novembre.