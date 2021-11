L’agresseur de Payet connait la peine qu’il encourt

Moins de 48 heures après avoir interpellé suite à son geste odieux à l’occasion du match OL – OM, l’agresseur de Dimitri Payet s’est présenté pour son audition ce mardi. Plutôt que d’assumer son erreur, le malfrat a choisi d’évoquer un "coup de folie" et parler d'un réflexe totalement involontaire de sa part. Un geste uniquement motivé par le fait de mettre la pression sur le joueur marseillais.

Le prévenu évoque « la folie du moment »

« J’ai jeté l’objet dans sa direction sans vouloir le toucher mais pour lui mettre la pression. C’est une connerie. Je veux m’excuser auprès de Payet et de l’OL. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans ma tête», a-t-il commencé par déclarer lors de son intervention devant le juge, selon les propos relayés par RMC Sport.

Après que la vidéo de l’incident a été projetée au tribunal, le prévenu a indiqué qu’il ne visait pas Payet. Il a aussi assuré que cela ne l’a « pas réjoui » sur le coup, malgré une tape dans le dos d’un ami, et que c’était la première fois qu’il lançait des objets en direction des joueurs. « La folie du moment », a-t-il répété, espérant ainsi une clémence à son égard. Pas sûr que cette plaidoirie ait vraiment fonctionné.

Il risque 6 ans de prison ferme

La partie civile ne s’est pas fait amadouer par ces explications. Ainsi, le procureur a requis 6 mois de prison ferme contre ce pseudo-supporter, ainsi que cinq ans d’interdiction de stade. "Ce geste est un acte de violence intentionnelle, la vidéo le montre, s’est-il justifié. Ce monsieur va regarder autour de lui, mettre sa capuche et dissimuler son visage, il va regarder à droite et à gauche, il arme son bras et lance la bouteille. On a la préparation du geste avec un jet tendu d'une force exceptionnelle car la bouteille explose. En aval, vous avez ce sentiment de satisfaction avec cette accolade comme si la mission était réussie. En garde à vue, il (le prévenu) varie ses versions."

L’avocat de Payet a aussi parlé d’un geste « dramatique » et « volontaire », tandis que les représentants de la LFP ont insisté sur sa dangerosité. « Il aurait pu tuer », a-t-on entendu notamment.