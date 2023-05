Lacazette revient sur sa saison et plaide pour un retour d’Umiti à l’OL

Alexandre Lacazette est l’une des rares satisfactions de la saison côté OL. Revenu dans son club formateur cet été après un passage à Arsenal, l’international français n’a rien pu faire pour éviter la dégringolade de son équipe en Ligue 1. Sur le plan individuel, l’attaquant compile 26 buts et se bat avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur du championnat. En conférence de presse, « Laca » est revenu sur ses bonnes performances : « personnellement, je pense que c'est un bon retour, je suis content de ma saison mais collectivement j'aurais espéré finir plus haut au classement. Mais je savais que ce serait une première saison compliquée. »

Lacazette « rêve » de rejouer avec Umtiti

L’été promet d’être agité pour l’Olympique Lyonnais, en passe de vivre une seconde saison sans qualification européenne. Alors que John Textor a pris les commandes du club, le retour de Samuel Umtiti est évoqué. Le défenseur a vécu une belle saison du côté de Lecce, en Serie A. Alexandre Lacazette serait ravi du retour de son grand ami : « Ce serait un rêve de rejouer avec lui. Il a démontré qu'il était de retour, que son corps suivait et ce n'est pas anodin de savoir que plusieurs grands clubs le suivent. Et s'il revient, ce sera tant mieux pour moi et pour le club. »