Laborde dévoile les raisons de son épanouissement à Montpellier

Fort d'un bilan de deux buts et trois passes décisives en quatre matchs avec Montpellier, Gaëtan Laborde est heureux au sein de l'équipe, qui affrontera Dijon, ce dimanche en Ligue 1 (15h).

L'attaquant a fait le point sur son état d'esprit dans un entretien accordé à L'Equipe. Il a reconnu être très à l'aise, notamment en raison de son entraîneur, Michel Der Zakarian. "J'ai progressé sur tous les points, que ce soit tactiquement, au niveau de l'approche des matchs, au niveau physique, des choix de jeu, de l'efficacité. Ça fait deux ans que je joue quasiment tous les matchs, j'ai grandi avec cette équipe. Michel me fait confiance. Il est dur quand il doit être dur, il dit les choses en face", a jugé Laborde.

Le statut de Laborde est important à Montpellier

"Non seulement je me sens désiré, mais j'ai acquis un statut dans l'équipe. À Bordeaux, il m'aurait fallu des années pour faire oublier cette étiquette qui me collait à la peau. Quand tu t'imposes, qu'on te met des attaquants dans les pattes, que tu te bats pour regagner ta place et que tu vois arriver d'autres attaquants, ça pèse", a expliqué le joueur, qui n'était pas autant considéré en Gironde.