La vente de l'OL encore repoussée ?

Pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, cela semble être un feuilleton sans fin. Ainsi, le dossier de la vente du club rhodanien auprès de l'homme d'affaires américain John Textor semble être de plus en plus difficile à envisager. Car ce dernier, propriétaire du groupe Eagle, avait été présenté comme le repreneur de l'OL en juin 2022 lors d'une conférence de presse avec Jean-Michel Aulas et l'Américain. Seulement, plusieurs mois après cette conférence de presse qui avait redonné le sourire aux supporters des Gones, la vente de l'OL n'a toujours pas eu lieu et un communiqué inquiétant avait été dévoilé il y a quelques jours, assurant que la vente était encore retardée. Et les ennuis pour l'OL et ses supporters ne sont peut-être pas terminés.

La vente encore repoussée ?

Car d'après L'Equipe, l'OL mais aussi Eagle devraient dégainer un nouveau communiqué cette nuit et cela pourrait être une mauvaise nouvelle. L'Equipe assure que cela serait en vue de rassurer les marchés, alors que Textor attend toujours le feu vert de Crystal Palace et de la Premier League en vue de pouvoir prendre le contrôle de l'Olympique Lyonnais. Seulement, ce futur communiqué à venir pourrait aussi être pour dévoiler une nouvelle négative. Et cela pourrait être une vente encore repoussée, ce qui commencerait à faire beaucoup.