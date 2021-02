La remontada ? Pochettino ne peut pas effacer le passé

Le 8 mars 2017, le PSG subissait une remontée d'anthologie à Barcelone en 8es de finale retour de Ligue des Champions. Le club francilien l'avait emporté 4-0 à l'aller à Paris, mais chutait lourdement 6-1 au Camp Nou. Une défaite historique qui n'a pas laissé de séquelles dans le groupe selon Mauricio Pochettino. S'exprimant en conférence de presse ce lundi alors que le PSG retrouve le Barça de nouveau en 8es de finale de C1 en Catalogne, le coach argentin affirme que le passé ne peut être effacé, mais propose de bâtir le futur.

"On ne peut pas effacer le passé"

"La remontada ? Je suis très calme par rapport à ça. On ne peut pas effacer le passé mais il s'agit de construire un meilleur futur avec ce groupe. C'est notre objectif", assène-t-il. Le PSG est d'ailleurs prêt pour ce nouveau défi d'envergure selon son entraîneur. "Bien sûr. L'équipe est toujours prête. Je ne connais pas un coach qui vous dira que son équipe n'est pas prête avant un match. On connaît les circonstances qui sont les nôtres mais nous serons prêts demain pour jouer du mieux possible." Un match spécial pour le PSG, mais aussi pour le staff de Pochettino.

"C'est un match spécial pour nous, surtout 40 jours seulement après notre signature. C'est une date importante, un match important, on le sent partout au sein du club. C'est un objectif clair pour le PSG de remporter la Ligue des Champions, on connaît l'importance de ce type de match", admet-il.