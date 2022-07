La PSG mania bat son plein au Japon

Au lendemain de leur arrivée dans la capitale japonaise pour une tournée de dix jours, les joueurs parisiens ont de nouveau pu constater leur popularité dans un pays où le club revendique pas moins de 6 millions de suiveurs. Déjà accompagnés par une centaine de supporters à l'aéroport d'Haneda dimanche, les 25 membres du groupe ont cette fois effectué une séance sur la pelouse du Chichibunomiya rugby stadium à 19h00 locales devant une foule enthousiaste à l'idée de voir évoluer ses idoles. Il fallait débourser de 2.000 à 4.500 yens (de 18 à 30 euros environ) pour assister aux différents ateliers préparés par le nouveau staff technique dirigé par Christophe Galtier. Pas de quoi rebuter ces privilégiés, tout heureux d'admirer des joueurs qu'ils n'ont l'habitude de voir qu'à la télévision. Rien à voir en tout cas avec le prix exorbitant des places pour les trois matches amicaux programmés durant ce stage (de 5.000 à 1 million de yens, de 35 à 7.000 euros).

> Les premières images du PSG au Japon <

"J'ai acheté mon billet sur internet, a témoigné Masayuki Yoshizawa, employé de bureau de 38 ans. Je suis fan depuis que Jay-Jay Okocha joue pour le PSG. J'ai entendu pour la première fois parler du club quand Leonardo, qui jouait aux Kashima Antlers, a signé là-bas. Là, je veux voir Mbappé. Les équipes de Ligue 1 ne viennent généralement pas au Japon, elles vont en Chine. C'est formidable que Paris soit venu ici après la pandémie. C'est peut-être la première et la dernière fois." "J'ai hâte que ça commence. Mon fils joue au football et nous sommes supporteurs depuis un moment", a lâche pour sa part Kazuya Oura, 36 ans, venu avec son enfant. A ce public de passionnés se sont ajoutés des invités, issus des différents partenaires du club, dont beaucoup de Français.

Entorse à la discipline

A l'applaudimètre, Lionel Messi et Neymar, très populaires au Japon, l'ont largement emporté, la plupart des maillots étant d'ailleurs floqués à leur nom. Avant l'entrée des artistes, un speaker avait chauffé l'ambiance en japonais et en anglais, lançant un tonitruant "Are you ready ?" ("Êtes-vous prêts?"). La séance, d'une durée totale d'une heure et demi, a notamment été marquée par une mise en place tactique puis des oppositions à six contre six, le public s'enflammant à chaque but inscrit. Seule petite entorse à la discipline japonaise, plusieurs spectateurs, dont des enfants, ont pénétré sur la pelouse lors de la sortie des joueurs avant d'être stoppés par le service d'ordre. La journée avait commencé très tôt pour les stars parisiennes. A 10h00 locales et sous une chaleur de plomb, accentuée par un fort taux d'humidité, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Marquinhos et Sergio Ramos ont participé durant une petite demi-heure à de petites parties avec 43 garçons et filles, toujours sur la pelouse du Chichibunomiya rugby stadium. Après une petite séance photos avec les joueurs, les enfants, âgés de 6 à 10 ans et la plupart d'un très bon niveau, sont repartis avec des étoiles pleins les yeux en entonnant un vibrant "Ici c'est Paris". Le PSG est visiblement comme chez lui au Japon.