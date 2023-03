La préparation spéciale du PSG pour affronter le Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain se prépare à affronter le Bayern Munich lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions, mercredi prochain à 21h. Ce match s'annonce crucial pour les joueurs de Christophe Galtier, qui doivent remonter leur but de retard concédé lors du match aller au Parc des Princes après le pion inscrit par Kingsley Coman, l’enfant de la ville.

Une préparation spéciale

Les joueurs parisiens prendront la direction de l’Allemagne dès ce lundi soir pour une mise au vert, une pratique qui n'a plus été mise en place depuis le 8 mars 2022 à Madrid, où ils avaient affronté le Real de Karim Benzema – élimination après le triplé du buteur français. Les joueurs et le staff technique espèrent que cette préparation intensive leur permettra de mettre toutes les chances de leur côté pour se qualifier en quart de finale. L'enjeu de ce match est énorme pour le Paris Saint-Germain, qui vise la victoire en Ligue des champions comme chaque saison. Les joueurs parisiens sont bien conscients de l'importance de ce match et se préparent donc avec sérieux pour affronter des Bavarois solides. Ils seront rejoints en Allemagne par quelques supporters du club, qui ont prévu de les accompagner pour apporter leur soutien et encourager les joueurs afin d’aller chercher la qualification.