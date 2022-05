La polémique Gueye, Koulibaly s’exprime

Idrissa Gueye continue d’être critiqué pour avoir refusé de jouer un match avec le PSG parce que la rencontre en question tombait lors de la journée de lutte contre l’homophobie. Le joueur ne s’est toujours pas exprimé sur le sujet et tant qu’il garde le silence, en refusant d’assumer ou de démentir la position qu’il a tenue, il n’est pas sûr que cette affaire se tasse.

Koulibaly a choisi son camp

Tout en étant montré du doigt, le milieu de terrain parisien dispose aussi de quelques soutiens. Dans son pays, il y a unanimité pour dire qu’il a eu le bon comportement et qu’il faut arrêter de le juger pour ses choix personnels. C’est ce qu’a notamment indiqué, en creux, le président Macky Sall, ou encore l’ancien international Diomansy Kamara.

Les avis d’autres internationaux de renom sur le sujet étaient également très attendus, comme ceux d’El Hadji Diouf, de Sadio Mané ou de Kalilou Koulibaly. Pour l’instant, il n’y a que le dernier nommé qui a osé s’exprimer et il l’a fait de manière discrète. A travers une publication sur Instagram, il a mis en illustration Gueye tout en postant le message suivant : « Monsieur Idrissa Gueye, vos choix doivent être respectés et non interprétés. Forza Fratello ». A travers ces quelques mots, on peut clairement deviner qu’il ne condamne guère la démarche de son compatriote. Bien au contraire.