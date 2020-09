La malédiction Unai Emery au Camp Nou se poursuit

En 13 visites au Camp Nou en tant qu'entraîneur de l'équipe adverse, Unai Emery n'a jamais réussi à repartir avec un succès, perdant à chacun de ses périples où il a défié Barcelone en Catalogne. La défaite de dimanche en tant que coach de Villarreal a marqué son 800e match en tant qu'entraîneur, après avoir fait ses débuts avec Lorca en 2005 en Segunda B. La dernière visite d'Emery au Camp Nou est intervenue alors qu'il était à la tête du PSG. Les Parisiens étaient arrivés avec une avance de 4-0 acquise au match aller dans cette confrontation de Ligue des Champions, mais se sont inclinés 6-1 pour être finalement éliminés au terme de la fameuse et douloureuse "Remontada" de mars 2017. Emery a également perdu au Camp Nou en tant que coach du Spartak Moscou (3-2) et en demi-finale de la Copa del Rey avec Valence (2-0). Il s'est également incliné dans l'enceinte Blaugrana en Liga avec Almeria, Valence,et Séville et bien sûr, 4-0 dimanche avec Villarreal, ce qui lui donne une différence de buts de 10 pour et 43 contre.