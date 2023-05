La LFP s'exprime pour la première fois sur la polémique autour du flocage arc-en-ciel

C'est une initiative qui a beaucoup fait parler. Ce week-end, la LFP a décidé de mettre en place un flocage arc-en-ciel sur les tenues des clubs de Ligue 1, à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie. Une journée d'action qui a en grande majorité marché, même si certains joueurs ont décidé de ne pas jouer le jeu. "756 joueurs étaient présents sur les feuilles de matchs ce week-end. On n’ignore pas que certains joueurs n’ont pas porté le maillot. Cette journée est une journée pour mettre en valeur une cause qui est importante pour nous. Ça reste une très petite minorité, on sait que c’est difficile et qu’on prend des coups", reconnait Arnaud Rouger.

"On a intégré dans les statuts de la Ligue, la lutte contre les discriminations"

Engagée dans la cause, la LFP sait que le football peut permettre de passer un message à un maximum de monde. Si la journée comme ce week-end est une première étape, l'instance veut désormais agir au sein des centres de formations pour sensibiliser le plus tôt possible. "A la LFP, nous sommes habitués à prendre des coups. On va continuer. C’est le premier pilier de nos actions, avec la communication grand public via le football. Deuxième pilier, on a intégré dans les statuts de la Ligue, la lutte contre les discriminations (...) Ça permet de sanctionner. Et notre troisième pilier, c’est la formation. C’est un volet qui est beaucoup plus difficile. Il faut aller dans les clubs avec des associations partenaires. Aller dans les clubs, c’est une journée, on en a fait 28 mais c’est sans fin. Les joueurs se renouvellent il faut les former sans cesse avec nos associations partenaires et des membres de la LFP."