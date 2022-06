La LFP dévoile le calendrier de la saison

Pour la 1re journée, l'Olympique de Marseille reçoit Reims, et chez les promus, Auxerre joue à Lille, l'AC Ajaccio à Lyon et Toulouse reçoit Nice. La trêve consacrée à la Coupe du monde, jouée du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, commence le 13 novembre à la fin de la 15e journée. La L1 reprend le 28 décembre pour la 16e journée, puis un "boxing day" à la française avec une journée les 1er et 2 janvier 2023, avec notamment Lens-PSG, Montpellier-Marseille et Rennes-Nice.

Parmi les grandes affiches, le classique PSG-OM est programmé le 16 octobre, et le retour le 26 février au Stade Vélodrome. Les chocs entre les Olympiques se jouent le 6 novembre, avec Marseille-Lyon, et le 23 avril (OL-OM).