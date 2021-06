La L1 et la L2 dévoilent leur calendrier !

Communiqué de la LFP :

Retrouvez les calendriers complets des 38 journées de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour la saison 2021/2022.



Ligue 1 Uber Eats



La Ligue 1 Uber Eats débutera le week-end du 8 août 2021 et se terminera le samedi 21 mai 2022 avec le multiplex de la 38ème et dernière journée.



La première journée sera marquée par de nombreuses affiches dont le choc entre le Montpellier Hérault SC et l’Olympique de Marseille, Stade Rennais FC – RC Lens ou encore l’affiche entre le promu, l’ESTAC Troyes, et le champion de France, le Paris Saint-Germain.

Pour débuter cette saison, le programme de la première journée de Ligue 1 Uber Eats sera le suivant :

FC Girondins de Bordeaux – Clermont Foot 63

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

FC Metz – LOSC Lille

AS Monaco – FC Nantes

Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille

OGC Nice – Stade de Reims

Stade Rennais FC – RC Lens

AS Saint-Etienne – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain

Le programme des grandes affiches est également connu. Le Top 10 de la saison de Ligue 1 Uber Eats sera le suivant :

J6 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 19 septembre 2021

J9 : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais, dimanche 3 octobre 2021

J11 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 24 octobre 2021

J14 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 21 novembre 2021

J18 : Paris Saint-Germain – AS Monaco, dimanche 12 décembre 2021

J20 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 9 janvier 2022

J23 : LOSC Lille – Paris Saint-Germain, dimanche 6 février 2022

J29 : Olympique de Marseille – OGC Nice, dimanche 20 mars 2022

J32 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 17 avril 2022

J35 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 1er mai 2022



Ligue 2 BKT



La Ligue 2 BKT débutera le week-end du 24 juillet 2021 et se terminera le samedi 14 mai 2022 avec le multiplex de la 38ème et dernière journée.



La première journée verra notamment s’affronter le promu SC Bastia au Nîmes Olympique tandis que Quevilly Rouen Métropole se déplacera sur la pelouse de l’USL Dunkerque.



Retrouvez ci-dessous l’ensemble des matchs de la première journée de Ligue 2 BKT :

Amiens SC – AJ Auxerre

SC Bastia – Nîmes Olympique

SM Caen – Rodez Aveyron Football

Dijon FCO – FC Sochaux-Montbéliard

USL Dunkerque – Quevilly Rouen Métropole

Grenoble Foot 38 – Paris FC

Havre AC – EA Guingamp

Pau FC – AS Nancy Lorraine

Toulouse FC – AC Ajaccio

Valenciennes FC – Chamois Niortais FC