La FFF met un terme à l’ensemble des compétitions amateurs

Il faudra attendre pour les Championnats de National 2 et de Division 2 féminine



Le Comité exécutif de la FFF a décidé d’arrêter toutes les compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour 2020-2021, en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. https://t.co/2Zv4sT9LzS

— FFF (@FFF) March 24, 2021

La décision était attendue et est désormais officielle :. Ce mercredi, motivé notamment par la crise sanitaire actuelle, le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) a acté l'arrêt de l'ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales. Par le biais d'un communiqué publié par l'instance, on en apprend plus sur les raisons de de choix."A date, le calendrier, déjà contraint, ne permet plus d'envisager une reprise des compétitions amateurs.Toutefois, les Championnats de National 2 et de seconde division féminine ne sont pas concernés par l'arrêt des compétitions. Il faudra attendre une décision future. "Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux (Division 2 futsal, U19 Féminine, U17 et U19 Nationaux, National 3), de même que l’édition 2020-2021 de la Coupe de France féminine", peut-on aussi lire.