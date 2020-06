Le championnat de France 2020/2021 se disputera bien avec 20 clubs et non 22 comme cela a pu être imaginé pendant un court moment. Cela a été décidé par la Ligue la semaine dernière, et ce vendredi ce fut au tour de la Fédération française de football de le confirmer l’occasion de l’Assemblée générale. Une réunion qui a aussi servi de dresser le calendrier de toute la saison à venir. Le format de l’élite du football français restera donc inchangé malgré le caractère exceptionnel de la campagne écoulée et cette interruption longue de plusieurs semaines et qui a abouti sur la suspension du championnat après 28 journées.

Amiens et Toulouse évolueront bien en Ligue 2



La nouvelle du jour est un gros coup dur pour Amiens et Toulouse, qui espéraient pouvoir sauver leur place en Ligue 1 en contestant vivement les décisions prises par la LFP. Le Conseil d’Etat, qu’ils ont saisi conjointement à travers des recours, s’était pourtant prononcé en leur faveur au début de ce mois, mais au final cela n’a été d’aucune conséquence sur leur sort. Ils sont donc condamnés à évoluer à l’étage inférieur durant l’exercice à venir.